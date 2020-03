Coronavirus: assessore Roma, 240 posti in più per i senza dimora in posti accoglienza (2)

- "A tutti i Municipi che hanno ricevuto fondi capitolini per aprire strutture per il Piano freddo sul territorio abbiamo fatto arrivare la richiesta di ampliare l'accoglienza dei posti h15 in un regime completo di h24. Stiamo inoltre sondando la disponibilità degli enti gestori per creare nuovi posti di accoglienza in h24 per il Piano freddo, così come per utilizzare le strutture dei servizi del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati oggi dismessi - ha aggiunto l'assessore capitolino alle Politiche sociali -. Ringrazio profondamente i dipendenti di questa amministrazione, che in una fase delicata come quella che stiamo affrontando confermano un impegno importante al servizio dei cittadini, insieme a tutti gli enti gestori, gli operatori e i volontari. Dobbiamo lavorare uniti per superare questo momento delicato", conclude Veronica Mammì. (Rer)