Iraq: coronavirus, il Foreign office britannico sconsiglia viaggi in tutto il paese

- Il Foreign office del Regno Unito ha emesso una nota per sconsigliare ai propri cittadini i viaggi in tutto l’Iraq, compresa la regione autonoma del Kurdistan, a causa dell’emergenza legata alla diffusione del coronavirus. “Il governo – ricorda la diplomazia di Londra – ha imposto un coprifuoco a Baghdad a partire dalle 23 del 17 marzo fino al 23 marzo per rallentare il contagio. Anche nel Kurdistan iracheno il governo regionale ha imposto misure restrittive in tutti e tre i governatorati (Erbil, Sulaymaniyah e Dohuk). L’Autorità per l’aviazione civile ha sospeso tutti i voli nel paese dal 17 marzo fino al 24, con l’eccezione di quelli che si limitano a sorvolare lo spazio aereo nazionale. Inoltre, quando i voli ripartiranno, i cittadini britannici in arrivo negli aeroporti della regione curda saranno soggetti a un periodo di quarantena. Quelli arrivati dal Libano negli ultimi 30 giorni dovrebbero immediatamente presentarsi al ministero della Sanità del Kurdistan iracheno”. (Irb)