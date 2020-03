Cina-Usa: Club dei corrispondenti stranieri, almeno 13 i giornalisti espulsi da Pechino

- Saranno almeno 13 i giornalisti statunitensi che stanno per essere espulsi dalla Cina come annunciato dal governo cinese. Lo riferisce "Ap News" che cita il Club dei corrispondenti stranieri in Cina (Fccc). È di almeno 13 il numero di giornalisti affiliati ai tre giornali - "New York Times", "Wall Street Journal" e "Washington Post" - e potrebbe essere più alto, ha dichiarato il Fccc in una nota. "Non ci sono vincitori nell'uso dei giornalisti come pedine diplomatiche da parte delle due principali potenze economiche del mondo". Gli Stati Uniti hanno annunciato all'inizio di questo mese che cinque organi di informazione cinesi controllati dal governo centrale di Pechino sarebbero stati limitati a 100 visti; l'espulsione consisteva di fatto in circa 60 giornalisti. (segue) (Cip)