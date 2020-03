Cina-Usa: Club dei corrispondenti stranieri, almeno 13 i giornalisti espulsi da Pechino (2)

- I media cinesi impiegano circa 160 cittadini cinesi negli Stati Uniti e includono l'agenzia di stampa "Xinhua" e la "China Global Television Network (Cgtn)", il braccio televisivo d'oltremare della televisione nazionale cinese Cctv. Fino all'annuncio fatto ieri dal ministero degli Esteri cinese, la Cina aveva espulso nove giornalisti stranieri dal 2013, ha dichiarato il Fccc. I media statali cinesi hanno pubblicato editoriali dopo l'annuncio del ministero degli Esteri incolpando la parte statunitense. "L'impatto della mossa degli Stati Uniti non si limiterà al campo dei media, ma creerà effetti globali negativi e nuove incertezze per la relazione", si afferma in un editoriale del "Quotidiano del Popolo" cinese. (segue) (Cip)