Cina-Usa: Club dei corrispondenti stranieri, almeno 13 i giornalisti espulsi da Pechino (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo, ha contestato il confronto tra le azioni statunitensi e cinesi, dicendo che i giornalisti di Washington godono di libertà di stampa che non esistono in Cina. "Le persone che abbiamo identificato [...] facevano parte della propaganda cinese. Li abbiamo identificati come missioni straniere ai sensi della legge statunitense", ha detto Pompeo. Dean Baquet, direttore esecutivo del "New York Times", ha affermato che per la Cina è stato un "grave errore" isolarsi da alcune delle principali organizzazioni di stampa del mondo e ha invitato i governi cinese e degli Stati Uniti a muoversi rapidamente per risolvere la controversia. "La salute e la sicurezza delle persone in tutto il mondo dipendono da resoconti imparziali sulle sue due maggiori economie, entrambe in lotta con un'epidemia comune", ha affermato Baquet riferendosi alla pandemia di coronavirus. (segue) (Cip)