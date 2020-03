Cina-Usa: Club dei corrispondenti stranieri, almeno 13 i giornalisti espulsi da Pechino (6)

- Il comunicato aggiunge che la politica statale della Cina di apertura all'informazione non è cambiata e non cambierà. "Le organizzazioni di media stranieri e i giornalisti che coprono notizie in conformità con le leggi e i regolamenti sono sempre i benvenuti in Cina e riceveranno assistenza continua dalla nostra parte. Ciò che rifiutiamo è il pregiudizio ideologico contro la Cina, le notizie false diffuse in nome della libertà di stampa e le violazioni dell'etica nel giornalismo. Chiediamo ai media e ai giornalisti stranieri di svolgere un ruolo positivo nel promuovere la comprensione reciproca tra la Cina e il resto del mondo ", afferma la dichiarazione. (Cip)