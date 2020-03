Coronavirus: Castellone (M5s), sperimentazione Tocilizumab ottimo passo avanti

- "Parte finalmente la sperimentazione del farmaco Tocilizumab contro la polmonite interstiziale da Covid". Lo ha fatto sapere lasenatrice del Movimento 5 stelle Maria Domenica Castellone, componente della commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "E' infatti arrivata l'attesa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) all'uso del Tocilizumab (Actemra) - ha spiegato Castellone in una nota - un farmaco iniettabile prodotto dalla Roche e approvato per la prima volta dalla Fda statunitense nel 2010 per l'artrite reumatoide (malattia infiammatoria cronica autoimmune che colpisce in maniera elettiva le articolazioni). Il farmaco è stato usato in Italia contro la polmonite da Covid-19 per la prima volta al Pascale di Napoli, partendo dall'osservazione che il distress respiratorio nel polmone dovuto al nuovo coronavirus è identico a quello che si manifesta come effetto collaterale dell'immunoterapia. Il Tocilizumab non colpisce infatti direttamente il nuovo coronavirus, ma ne blocca gli effetti sul sistema immunitario. I dati sui primi pazienti trattati sono incoraggianti ed indicano che il farmaco migliora notevolmente il quadro clinico dei pazienti in terapia intensiva e sub-intensiva. Puntare sulla scienza, la conoscenza e l'eccellenza dei nostri medici e ricercatori e' fondamentale. Vedremo quali saranno i dati provenienti da questa sperimentazione clinica. Io sono fiduciosa e so che insieme ce la faremo", ha concluso l'esponente M5s. (Ren)