Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), intervenire per evitare contagio in centri accoglienza

- "In una situazione drammatica come quella che stiamo vivendo da alcune settimane a causa del coronavirus, è passato quasi sottotraccia il problema irrisolto della moltitudine di extracomunitari sbarcati in Italia ed ora ospitati nei centri di accoglienza sparsi sul territorio. In alcune di queste strutture già iniziano a palesarsi dei casi certificati di contagio da coronavirus, uno a Milano e uno nel comune di Camparada in provincia di Monza". Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea capitolina. "Senza voler creare inutili allarmismi non possiamo non essere preoccupati perché questi centri di accoglienza non sono in grado di fronteggiare l’emergenza sanitaria, vista la promiscuità con camerate dove i letti sono vicini, ed è evidente che gli operatori non sono in grado di far rispettare il divieto di circolazione in città a queste persone che purtroppo spesso vediamo chiedere l’elemosina davanti ai supermercati della nostra città. Va attuato un piano nazionale di intervento fatto con serietà, e porre il problema non vuol dire essere intollerante verso gli extracomunitari, ma soltanto attenti su un aspetto al momento quasi del tutto dimenticato. Chiediamo un intervento immediato a tutte le istituzioni, compreso il governo che deve immediatamente reperire il necessario, e fornire dispositivi di sicurezza quali mascherine, gel sanificanti e guanti oltre che coordinarsi con la Regione e le Asl per degli screening sanitari per le cure immediate", ha concluso Figliomeni.(Com)