Grecia: primo caso di coronavirus confermato nella regione di Evros

- L'ospedale generale di Evros, nella Grecia nord orientale, ha confermato il primo caso di coronavirus nella regione. La stampa ellenica riferisce che la notizia desta un allarme particolare in quanto si tratta della regione greca ai confini con Turchia e Bulgaria, dove sono ammassati migliaia di migranti che vogliono entrare in Europa.Il primo caso confermato di coronavirus in Grecia è un uomo di 40 anni originario di Alessandropoli, città della Grecia nord orientale; le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Le autorità locali stanno ricostruendo tutti gli spostamenti del paziente per effettuare controlli sulle persone con cui è stato in contatto. Anche nella città di Volos, sempre nella Grecia orientale, è stato confermato ieri il primo caso di coronavirus. Il numero complessivo dei contagi in Grecia sfiora ormai le 400 unità. (segue) (Gra)