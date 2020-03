Grecia: primo caso di coronavirus confermato nella regione di Evros (2)

- I centri di accoglienza migranti della Grecia e quelli per l'esame delle richieste d'asilo sono stati chiusi per almeno due settimane al fine di contenere la diffusione del coronavirus. I centri di accoglienza delle isole della Grecia saranno chiusi a tutti i visitatori ed ai volontari, così come allo staff delle Ong; anche i servizi accessori nei campi, come quelli scolastici, sono stati sospesi. Il ministero per le Politiche migratorie di Atene, riferisce il quotidiano "Kathimerini", ha annunciato anche che i migranti non potranno lasciare in questo periodo i centri di accoglienza; mentre tali strutture saranno sottoposte a procedure di sanificazione per scongiurare il diffondersi del coronavirus nei sovraffollati campi delle isole greche. (Gra)