Russia: da venerdì restrizioni temporanee a voli da e per Regno Unito, Usa ed Emirati

- Il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha ordinato restrizioni temporanee sui voli da e per il Regno Unito, gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi Uniti a partire da venerdì. È quanto si legge in una nota del governo di Mosca secondo cui questa decisione rientra nelle misure volte a contenere la diffusione del coronavirus. I voli regolari da e verso Londra, New York e Abu Dhabi resteranno in vigore ma con delle limitazioni. (Rum)