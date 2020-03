Kazakhstan: coronavirus, videoconferenza fra Tokayev e i sindaci di Nur-Sultan e Almaty

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha tenuto una videoconferenza con i sindaci delle città di Nur-Sultan e Almaty, che da domani saranno sottoposte a quarantena. Secondo quanto riferisce l’ufficio stampa della presidenza, il sindaco della capitale Altay Kulginov ha riferito al capo dello Stato l'attuale situazione in città e le misure avviate per contrastare la diffusione del coronavirus. Tokayev ha sottolineato l'importanza della fornitura dei beni essenziali e degli alimenti ai residenti locali. Il presidente ha inoltre sottolineato la necessità di controllare la situazione delle alluvioni. Il capo dello Stato ha anche ascoltato il rapporto di Bakytzhan Sagintayev, sindaco di Almaty, sulla preparazione per l'imposizione della quarantena, il numero di letti ospedalieri e la mobilitazione delle risorse per combattere la diffusione dell'infezione da coronavirus. Tokayev ha incaricato di prestare particolare attenzione alla risoluzione delle questioni relative alla sicurezza alimentare di Almaty e di controllare rigorosamente i prezzi dei beni essenziali. (Res)