Coronavirus: Figliomeni (Fd'I), favorire misure per evitare contagio dipendenti capitolini

- Incentivare le misure per evitare il contagio del Covid-19 tra i dipendenti del comune di Roma: è l'appello di Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’assemblea capitolina. "La situazione infettiva del coronavirus sta dilagando in tutta Italia e il Lazio dopo le regioni del nord risulta essere tra quelle colpite maggiormente. La situazione della Capitale è quanto mai delicata e anche se da settimane stiamo lanciando appelli all’amministrazione pentastellata di attuare un piano di sanificazione massiccio su tutti i luoghi pubblici e gli uffici comunali, in base a notizie che ci giungono da più parti ad oggi sono state fatte soltanto delle sanificazioni sommarie e superficiali", ha affermato in una nota Figliomeni. "Diversi dipendenti dell’amministrazione capitolina e delle società partecipate sono risultati positivi al coronavirus, molti dei quali prestavano un servizio lavorativo a contatto con il pubblico come nel caso di un dipendente Atac, un esponente della Polizia locale ed altri dipendenti a contatto con il pubblico. Il sindaco Raggi è responsabile della salute pubblica ma, ad oggi, ancora non siamo a conoscenza di quali misure siano state adottate dall’amministrazione a tutela della salute del personale e se esiste un report interno in cui sono riportate le strutture che sono state chiuse e i dipendenti che sono stati contagiati dal virus. Anche lo smart working all’interno del Comune di Roma è stata una battaglia che come Fratelli d’Italia abbiamo portato avanti per tutelare i dipendenti e i cittadini, che però è stata attuata dall’amministrazione grillina in netto ritardo rispetto alle direttive del governo e comunque in modo confusionario", ha concluso il consigliere di Fratelli d'Italia. (Com)