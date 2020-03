Coronavirus: Kosovo, altri due casi, sale a 19 numero contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due nuovi casi di coronavirus sono stati registrati in Kosovo: lo ha confermato l'Istituto nazionale della sanità pubblica a Pristina. Si tratta di un uomo di 54 anni e una donna di 49 anni, nel comune di Gjakova, nel nord est del paese, rientrati dalla Germania. Sale quindi a 19 il numero dei contagiati, di cui solo 10 sono ricoverate in ospedale. I primi due casi in Kosovo, risultati positivi al Covid 19, sono stati confermati lo scorso venerdì. Si è trattato di un uomo di 77 anni e di una giovane ragazza italiana di 20 anni, impegnata con la Caritas nel paese balcanico. (Kop)