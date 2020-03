Coronavirus: Prefettura Milano, ieri controllate 5123 persone, 292 le denunce

- All’interno del territorio della Città metropolitana di Milano nella giornata di ieri, 17 marzo, sono state 5123 le persone controllate dalle forze dell’ordine nell’ambito dei servizi dedicati al monitoraggio dell'osservanza delle norme per il contenimento del Coronavirus contenute nei Dpcm del 8, 9 e 11 marzo. All’esito delle verifiche sono state denunciate 292 persone ai sensi dell’art. 650 cp in ottemperanza ai Dpcm 8 e 9 marzo, di cui 14 anche per falsa attestazione a pubblico ufficiale. Lo comunica in una nota la Prefettura di Milano. Oltre quattro mila (4329) gli esercizi commerciali controllati e sei i titolari denunciati.(Rem)