Romania: arriva nel paese il convoglio di cittadini rimasti bloccati fra Austria e Ungheria

- I cittadini romeni bloccati al confine fra Austria e Ungheria nei giorni scorsi hanno fatto ritorno in patria. Il convoglio di circa 2.500 persone ha attraversato l'Ungheria questa notte, entrando poi in Romania attraverso la frontiera Nadlac II. Lo ha annunciato la polizia di frontiera di Bucarest con un comunicato stampa. Le autorità hanno utilizzato la capacità massima del valico di frontiera per prelevare il convoglio di migliaia di romeni arrivati nel paese dopo che sono stati bloccati in Austria a causa della chiusura dei confini ungheresi. Nel convoglio sono presenti anche cittadini bulgari, in transito verso il loro paese. I cittadini romeni, accompagnati da decine di gendarmi e poliziotti, vengono inviati nelle contee in cui vivono, dove si metteranno in quarantena. (segue) (Rob)