Coronavirus: nel decreto Cura Italia regole e limiti per concedere detenzione domiciliare

- Sono previsti "iter semplicati" - fino al 30 giugno - per la detenzione domiciliare di chi deve scontare una pena (anche residua) fino a 18 mesi (già prevista dalla legge n.199/2010), con la previsione di "controllo mediante mezzi elettronici", il cosiddetto "braccialetto elettronico", per le pene comprese tra 7 e 18 mesi. Nel decreto legge Cura Italia vengono confermate - all'articolo 123 - le novità circolate sulle misure per alleggerire il sovraffollamento carcerario colpito dall'emergenza sanitaria. Sono esclusi dal beneficio i reati più gravi (quelli indicati dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario), i maltrattamenti in famiglia e lo stalking. Non potranno essere ammessi a tale procedura semplificata anche i detenuti ritenuti "delinquenti abituali, professionali o per tendenza", quelli sottoposti al "regime di sorveglianza particolare" e coloro che sono stati sanzionati in via disciplinare in carcere: tra questi, quindi, anche chi si è reso protagonista delle sommosse degli ultimi giorni. Infine, con l'articolo 124 si prevede che "anche in deroga al complessivo limite temporale massimo", ossia 45 giorni, stabilito dall'ordinamento penitenziario, "le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020". (Rin)