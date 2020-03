Serbia: coronavirus, divieto di uscire per anziani e restrizioni per gli altri cittadini

- Le autorità della Serbia hanno stabilito il divieto di uscire di casa per le persone con più di 65 anni come prevenzione contro il coronavirus: lo ha reso noto il presidente serbo, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta ieri sera a Belgrado. Per tutti gli altri cittadini è stato invece stabilito il divieto di uscire di casa dalle 20 alle 5 del mattino. Per gli anziani che non vivono nei centri urbani il limite per il divieto è stato spostato a 70 anni. All'esercito è inoltre affidato il controllo dei confini e dei centri di accoglienza per migranti. I militari staranno infine a guardia dei centri ospedalieri nazionali. Il presidente Vucic ha concluso annunciando una possibile interruzione, "fra due o tre giorni", del servizio dei mezzi pubblici di trasporto. (segue) (Seb)