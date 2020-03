Serbia: coronavirus, divieto di uscire per anziani e restrizioni per gli altri cittadini (2)

- Le misure si vanno ad aggiungere a quelle annunciate in precedenza dalla premier Ana Brnabic. Il governo ha infatti deciso di chiudere tutti gli sportelli dei servizi pubblici ai cittadini e di vietare per i prossimi 30 giorni l'esportazione dei medicinali che si trovano in territorio serbo. I cittadini che vogliono entrare in Serbia dai paesi maggiormente contaminati saranno sottoposti a quarantena, ha precisato Brnabic, e non in auto isolamento a casa. E' stata inoltre disposta una limitazione nella possibilità di acquisto di mascherine, guanti e prodotti disinfettanti da parte di una singola persona. (segue) (Seb)