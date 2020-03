Serbia: coronavirus, divieto di uscire per anziani e restrizioni per gli altri cittadini (3)

- "Si potranno acquistare fino a 10 mascherine, 10 paia di guanti e due grandi confezioni o 5 piccole confezioni di prodotti disinfettanti", ha spiegato Brnabic. Saranno infine innalzate le misure di restrizione per bar e ristoranti, che potranno accogliere solo un determinato numero di clienti in base all'ampiezza del locale. Le autorità della Serbia hanno proclamato lo stato d'emergenza, scattato lunedì scorso, e chiuso asili, scuole e università del paese. I confini di Stato sono chiusi in ingresso per tutti i cittadini stranieri ad eccezione dei diplomatici accreditati e di coloro che possiedono un permesso di soggiorno per lavoro. (segue) (Seb)