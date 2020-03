Serbia: coronavirus, divieto di uscire per anziani e restrizioni per gli altri cittadini (4)

- I cittadini serbi, così come i diplomatici accreditati e gli stranieri con permesso di lavoro, se entrano nel paese sono obbligati ad un periodo di auto isolamento di 14 giorni, che diventa una quarantena di 28 giorni da non svolgersi presso il proprio domicilio per coloro che provengono da Italia, Svizzera, Iran, Romania, Spagna, Germania, Francia, Austria, Slovenia, Grecia. Il governo raccomanda inoltre il lavoro da casa ove questo sia possibile, mentre i servizi di trasporto pubblico vedono una riduzione nelle ore diurne e l'interruzione in quelle notturne. (Seb)