Coronavirus: Confindustria Ancma, consigliate le due ruote se si è costretti a muoversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per coloro che hanno necessità di uscire di casa nell'ambito delle eccezioni previste dai Dpcm del 8-9 e 11 marzo con le norme sul contenimento del Coronavirus, il consiglio è di utilizzare le due ruote. A dirlo è Confindustria Ancma. "In questo momento di grande difficoltà per il nostro Paese e con il consiglio a tutti di seguire 'iorestoacasa' - si legge nella nota - ci sono comunque persone che devono spostarsi per recarsi al lavoro o per compiere quelle attività come fare la spesa o andare in farmacia. A questo proposito, proprio per salvaguardare gli altri e se stessi, il consiglio è quello di usare le due ruote che siano a pedale, motore o elettriche potendo così evitare l'uso dei mezzi pubblici quali metrò, autobus, tram che comunque sono mezzi a rischio per la quasi impossibilità di evitare contatti ravvicinati. Le strade, purtroppo, - conclude Confindustria Ancma - sono semi deserte e quindi più sicure per chi è un utente vulnerabile della strada e le officine moto e bici sono aperte per garantire i servizi necessari a chi avesse problemi meccanici o di semplice manutenzione". (Com)