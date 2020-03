Burundi-Egitto: Shoukry incontra Nkurunziza, focus su Diga rinascita (4)

- Da parte sua, il governo dell'Etiopia ha respinto la risoluzione adottata dal Consiglio esecutivo della Lega araba sulla Grande diga etiope della rinascita (Gerd) e ha elogiato il Sudan per aver fatto altrettanto. "L'Etiopia respinge la 'risoluzione' nella sua interezza", ha dichiarato oggi il ministero degli Affari esteri in una nota, affermando che il testo approvato a Il Cairo fornisce un "cieco sostegno a uno stato membro (l'Egitto) senza prendere in considerazione fatti chiave che sono stati al centro dei colloqui sul progetto Gerd". Per Addis Abeba, l'unica voce meritevole all'interno della Lega araba è stata quella del Sudan, che non ha firmato la risoluzione. "Il Sudan ha dimostrato ancora una volta la sua posizione di voce della ragione e della giustizia per quanto riguarda la posizione adottata dalla Lega araba", si legge nella nota. Il ministero degli Esteri etiope ha quindi ribadito il suo profondo apprezzamento per la posizione sudanese, impegnata a suo dire a promuovere una soluzione tramite "un dialogo aperto", e ha ribadito che "le relazioni dell'Etiopia con i popoli e i governi degli Stati membri della Lega araba si basano su valori comuni, legami culturali e tradizioni profondamente radicati". (segue) (Res)