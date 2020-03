Ungheria: Budapest ammette passaggio romeni e bulgari bloccati al confine con l'Austria

- L'Ungheria ha deciso di aprire al transito dei cittadini romeni e bulgari bloccati al confine con l'Austria. Lo ha detto il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, in un messaggio via Facebook. Il capo della diplomazia di Budapest ha spiegato di aver parlato con gli omologhi romeno e bulgaro. L'Ungheria ha ammesso un passaggio una tantum lungo una rotta prefissata ieri sera. Szijjarto ha aggiunto di aspettarsi che le autorità di Bucarest e Sofia informino i propri cittadini del fatto che le frontiere ungheresi sono chiuse agli stranieri. Budapest si aspetta anche che l'Austria mantenga l'ordine dal proprio lato del confine e assicuri il rientro dei cittadini ungheresi in madrepatria, così come la circolazione delle merci. (Vap)