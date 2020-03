Torino: coronavirus, video-slot a disposizione dei clienti, denunciato titolare di una tabaccheria

- Aveva lasciato libero accesso alle video-slot, a dispetto del decreto contro la diffusione del coronavirus. Per questo il titolare di una tabaccheria di Torino è stato denunciato dalla guardia di finanza. Quando i baschi verdi sono intervenuti, il personale del punto vendita si è detto sorpreso: “Non conoscevamo il contenuto del decreto, facciamo ciò che ci dice il titolare”. In tutto 9 gli apparecchi “touch-screen” messi a disposizione degli avventori dal gestore, autorizzato a restare aperto in quanto anche rivenditore di tabacchi. La guardia di finanza ricorda che il servizio di scommesse, non essendo di natura essenziale, non fa altro che aumentare il rischio di assembramenti e di possibili contagi, in quanto richiede la permanenza dei clienti all’interno dei locali. (Rpi)