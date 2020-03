Nord Macedonia-Nato: ministro Esteri Dimitrov, conclusa parte politica del processo di adesione

- Il completamento in tutti i paesi alleati del processo di ratifica del protocollo di adesione della Macedonia del Nord alla Nato segna per Skopje la fine della parte politica del processo per diventare il 30mo paese membro dell'Alleanza atlantica. Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri macedone, Nikola Dimitrov, evidenziando che ora manca solo la parte formale del processo con una cerimonia ufficiale per sancire la definitiva adesione di Skopje alla Nato. Parlando in conferenza stampa con l'ambasciatore spagnolo a Skopje, Emilio Lorenzo Serra, in rappresentanza dell'ultimo paese Nato ad aver completato ieri la ratifica del protocollo di adesione di Skopje, il capo della diplomazia macedone ha parlato di "giornata storica" grazie al passo compiuto dal Senato spagnolo. (segue) (Mas)