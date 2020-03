Coronavirus: Sudafrica, Sa Express sospende tutti i voli

- La compagnia aerea statale sudafricana Sa Express ha annunciato la sospensione di tutti i voli a partire da oggi e fino a nuovo da destinarsi in seguito all'emergenza coronavirus. "La compagnia aerea utilizzerà questo periodo per rivedere la sua rete attuale e semplificare le operazioni per una maggiore efficienza", ha affermato la compagnia in una nota, precisando che Sa Express accoglierà i suoi clienti su voli alternativi e che il personale andrà in congedo obbligatorio. La misura è stata presa dopo che in Sudafrica si è registrata un'impennata di contagi nelle ultime 24 ore: sono 116 i casi finora confermati nel paese, il secondo più colpito del continente africano dopo l'Egitto. (Res)