Coronavirus: Serbia, 83 i casi accertati di contagio

- Sono saliti a 83 i casi di contagio da coronavirus accertati in Serbia. Secondo quanto rende noto il ministero della Sanità serbo nell'ultimo bollettino diffuso stamane, sugli ultimi 47 test effettuati undici sono risultati positivi. Quattro di questi ultimi casi riscontrati si trovano in auto isolamento a casa mentre sette sono stati trasferiti nei centri ospedalieri e si trovano in condizioni stabili. Secondo quanto riferito ieri dal presidente serbo Aleksandar Vucic, i contagiati si trovano prevalentemente nelle città di Belgrado, Nis e Kikinda. Secondo quanto riferisce l'emittente pubblica "Rts", presso il Centro per malattie infettive di Nis (sud della Serbia) si trovano attualmente 9 pazienti, di cui uno in terapia intensiva. (Seb)