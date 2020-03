Taiwan: governo auspica tasso di crescita del due per cento nel 2020

- Taiwan auspica di raggiungere un tasso di crescita del prodotto interno lordo del due per cento nel 2020. "Il governo ha promesso 3,3 miliardi di dollari per sostenere l'economia del paese", ha affermato Chu Tzer-ming, ministro della Direzione generale del bilancio, della contabilità e delle statistiche (Dgbas), durante un incontro che si è tenuto oggi. Secondo quanto riferisce "Cna", il salvagente finanziario comprende un fondo di salvataggio di oltre 1,9 miliardi di dollari e un fondo di 1,3 miliardi messo a disposizione da varie agenzie governative. Secondo Chu, una previsione di febbraio ha stimato che la Covid-19 potrebbe intaccare il Pil di Taiwan di 0,35-0,5 punti percentuali se si prolungasse per tre mesi, il che porterebbe il tasso di crescita complessivo al 2,37 per cento. Ha avvertito poi che il Pil sarebbe ridotto dallo 0,6 allo 0,9 per cento se l'epidemia dovesse protrarsi per sei mesi. "L'economia globale dovrebbe vedere una recessione quest'anno", secondo l'economista capo di S&P Global, Paul Gruenwald; la crescita del Pil nel 2020 potrebbe essere ridotta dall'uno all'1,5 per cento, secondo Markets Insider.(Cip)