India-Arabia Saudita: coronavirus, colloquio telefonico tra premier Modi e principe Mohammed

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha avuto una conversazione telefonica col principe della corona dell’Arabia saudita, Mohammed bin Salman, ieri. Il colloquio è stato incentrato sulla pandemia di coronavirus. Lo riferisce un comunicato dell’ufficio del premier indiano. Il leader di Nuova Delhi ha evidenziato la necessità di un coordinamento per rispondere a una sfida di portata globale, che minaccia non solo la salute e il benessere di centinaia di migliaia di persone, ma anche l’economia di molti paesi del mondo. A questo proposito, Modi ha citato la videoconferenza da lui promossa, e tenutasi domenica 15 marzo, con i rappresentanti dei paesi della Saarc, l’Associazione sud-asiatica per la cooperazione regionale, di cui l’India fa parte insieme ad Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Nepal, Pakistan e Sri Lanka. I due leader, conclude la nota, hanno concordato che un approccio analogo sarebbe utile anche a livello di G20, sotto la presidenza saudita, e si sono impegnati a rimanere in stretto contatto.(Inn)