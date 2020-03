Coronavirus: Papa Francesco, in questo momento Dio ci chiede di essere vicini l'uno all'altro

- In questo momento di pandemia, Dio ci chiede di essere vicini l'uno all'altro. Lo ha detto questa mattina papa Francesco nell'omelia pronunciata durante la messa che ha celebrato, come ogni giorno, a Santa Marta. "Dio chiede a noi di non allontanarci, di essere vicini l'uno all'altro, di manifestare di più nostra vicinanza, di farla vedere di piu'". Dio per primo, ha sottolineato il Pontefice, "ha voluto accompagnarci nella vita. E' il Dio della prossimità, e l'eredità che abbiamo ricevuto è la prossimità". Nell'omelia, dedicata al tema della vicinanza ma anche a quello della legge, il Papa ha poi spiegato: "C'è una cosa che attira l'attenzione, cioè il modo in cui Dio dà la legge" al suo popolo. Si tratta di un "atteggiamento di vicinanza" per cui le norme "non sono prescrizioni di un governante o di un dittatore". Bergoglio ha definito questo atteggiamento "vicinanza paterna, di un padre che accompagna il suo popolo". (Rin)