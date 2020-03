Armenia: premier Pashinyan, bisogna cambiare atteggiamento sul coronavirus

- È necessario cambiare atteggiamento nei confronti del coronavirus, trattandolo come una malattia piuttosto pericolosa per le persone anziane. Lo ha detto il premier armeno, Nikol Pashinyan, in una diretta Facebook. Secondo il capo del governo di Erevan, molte persone durante questa fase sono state infettate dal coronavirus, si sono riprese in autonomia e non se ne sono neanche accorte. “Il nostro compito principale dovrebbe essere quello di stare attenti ai nostri amati genitori e nonni”, ha affermato il primo ministro. Il 16 marzo in Armenia è stato dichiarato lo stato di emergenza di 30 giorni per combattere la diffusione del coronavirus. Lo stato di emergenza resterà in vigore sino al 14 aprile. Sinora sono 72 i casi confermati di coronavirus in Armenia. (Res)