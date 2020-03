Infrastrutture: Azerbaigian, stanziati 455 mila euro per la costruzione di nuove strade

- Il presidente dell'Azerbaigian Ilham Aliyev ha firmato un decreto che prevede lo stanziamento di 850 mila manati (circa 455 mila euro) per la costruzione di nuove strade nel distretto di Nizami, nei pressi di Baku. I fondi saranno stanziati all'Agenzia statale delle strade automobilistiche dell'Azerbaigian dai fondi designati per la costruzione e il ripristino delle strade automobilistiche come previsto nel bilancio per il 2020.(Res)