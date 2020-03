Imprese: Saipem, concluso programma acquisto azioni ordinarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saipem comunica la conclusione del programma di acquisto di proprie azioni ordinarie, nell'ambito dell'autorizzazione deliberata dall'assemblea del 30 aprile 2019, per l'attribuzione 2019 del Piano di incentivazione di lungo termine 2019-2021 - approvato dalla stessa assemblea del 30 aprile 2019. Nel periodo tra il 13 marzo e il 17 marzo 2020 (estremi inclusi), si legge in una nota, sono state acquistate complessivamente le n 7.934.080 azioni proprie (pari allo 0,785 per cento del capitale sociale), corrispondenti al numero indicato dal Consiglio di amministrazione del 23 ottobre 2019; gli acquisti sono stati effettuati sul mercato regolamentato Mta, al prezzo medio di euro 2,0775 per azione, per un controvalore complessivo di euro 16.505.959 (comprensivo di commissioni e tasse). Pertanto, tenuto conto delle altre azioni proprie già in portafoglio all'avvio del Programma (n. 14.724.205 azioni proprie, pari allo 1,46 per cento del capitale sociale) e degli acquisti di azioni proprie effettuati in esecuzione del Programma, alla data odierna Saipem detiene n. 22.658.285 azioni proprie, pari allo 2,241 per cento del capitale sociale. (Com)