Arabia Saudita: prossima settimana vertice in remoto G20 per discussione crisi coronavirus

- Il segretariato del G20, presieduto attualmente dall’Arabia Saudita, ha annunciato per la prossima settimana la convocazione di un vertice straordinario in remoto dell’organizzazione. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette". Obiettivo del vertice virtuale sarà la determinazione di politiche coordinate per proteggere le persone e l’economia dalle conseguenze della diffusione del coronavirus. L'annuncio arriva dopo che ieri, 17 marzo, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha discusso la crisi legata al coronavirus in due colloqui telefonici separati con il presidente francese Emmanuel Macron e il premier indiano Narendra Modi. Nel corso delle chiamate, Mohammed bin Salman ha ribadito l’importanza di coordinamento degli sforzi all’interno dell’organizzazione G20 per combattere la diffusione del virus. (Res)