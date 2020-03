Iraq: premier designato Zurfi, "priorità al bilancio 2020 e al coronavirus, elezioni entro un anno"

- Elezioni entro un anno dalla formazione del prossimo governo, maggiori sforzi per affrontare il nuovo coronavirus, approvazione urgente del bilancio 2020, smantellamento dei gruppi armati non ufficiali: sono alcuni dei punti indicati dal nuovo premier incaricato, Adnan al Zurfi. Quest’ultimo, infatti, ha ricevuto ieri il mandato di formare il governo dal presidente della Repubblica, Barham Salih. “Con grande orgoglio e senso di responsabilità morale e patriottica, ho l'onore di accettare questo incarico con il compito di formare il governo di transizione”, ha detto Zurfi. Il primo ministro designato si è prefisso di raggiungere diversi obiettivi, alcuni molto ambiziosi. Al primo punto figurano “elezioni libere, eque e trasparenti, in collaborazione con la rappresentanza delle Nazioni Unite in Iraq e entro un periodo massimo di un anno dalla formazione del prossimo governo”. Il premier ha promesso inoltre uno “sforzo maggiore per affrontare il pericolo dell'epidemia di Covid-19, rafforzando la cellula di crisi in tutte le sue articolazioni”. Zurfi ha posto l’accento anche sull’invio urgente del bilancio per l'anno 2020 alla Camera dei rappresentanti. Il budget avrà il difficile compito” ridurre le spese non necessarie per far fronte al deficit fiscale e affrontare le conseguenze del forte calo dei prezzi del petrolio”. (segue) (Irb)