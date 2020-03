Iraq: premier designato Zurfi, "priorità al bilancio 2020 e al coronavirus, elezioni entro un anno" (2)

- Zurfi ha parlato anche del problema della sicurezza, sottolineando come le armi debbano rimanere “in mano allo Stato” e come i gruppi armati che proliferano nel paese debbano essere smantellati, “estendendo l'autorità dello Stato e promuovendo il ripristino della pace civile senza discriminazione”. Quanto alle manifestazioni di protesta che dall’ottobre scorso scuotono le provincie a maggioranza sciita, il premier ha evidenziato la necessità di “proteggere la sicurezza di manifestanti e attivisti, soprattutto la loro salute, rispondendo alle loro legittime richieste di ottenere giustizia sociale, offrendo opportunità di lavoro e migliorando il livello dei servizi di base”. Il premier incaricato ha promesso inoltre di “perseguire gli assassini dei manifestanti pacifici e delle nostre forze armate”. In politica estera, Adnan al Zurfi intende “evitare i conflitti regionali e internazionali che rendono l'Iraq un terreno di scontro”, cercando al tempo stesso “l'apertura verso tutti i paesi vicini, la regione e la comunità internazionale generale". Zurfi ha promesso inoltre di lavorare al “ritorno degli sfollati nelle loro città e villaggi”, nonché di “affrontare fermamente la corruzione dilagante nei ministeri dello stato” e, infine, di “risolvere i problemi in sospeso con il governo regionale del Kurdistan”. (Irb)