Georgia: coronavirus, da oggi in vigore il divieto d'ingresso per i cittadini stranieri

- È entrato in vigore oggi in Georgia il divieto d’ingresso a tutti i cittadini stranieri per contenere la diffusione del coronavirus. La misura restrittive resterà in vigore per le prossime due settimane. Stando a quanto riferito nei giorni scorsi da Irakli Chikovani, portavoce del primo ministro georgiano, i cittadini georgiani intenzionati a rientrare nel loro paese potranno rientrare in patria grazie a dei voli speciali effettuati da Georgian Airways. Lo scorso 10 marzo duecento cittadini georgiani sono stati rimpatriati dall’Italia proprio grazie a due voli operati dalla compagnia di bandiera del paese caucasico i cui costi sono stati coperti dal governo di Tbilisi. La Georgia ha sospeso i voli diretti per l'Italia il 6 marzo, così come quelli con l’Iran e la Cina. (Res)