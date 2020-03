Coronavirus: Di Maio, atteso oggi pomeriggio arrivo dieci tonnellate di materiale sanitario dalla Cina (2)

- Il capo della Farnesina ha spiegato che l'aereo in arrivo dalla Cina trasporterà anche due gruppi di medici, infermieri ed esperti cinesi che – a seguito delle intese siglate tra i ministeri degli Esteri, della Salute e le Regioni Lombardia e Toscana – si recheranno a Milano e Firenze. Inoltre, prosegue il ministro, partirà un altro volo cargo per la Cina che porterà in Italia altri cento ventilatori polmonari e almeno altri due milioni di mascherine, in parte già acquistate dalla Protezione Civile e dal commissario straordinario per le strutture ospedaliere, in parte oggetto di donazioni. Mentre dalla Germania sono in arrivo oltre 1.500 tute mediche destinate agli ospedali della Lombardia. L'Italia non è sola e oggi tutto il mondo deve parlare una sola lingua: quella dell'umanità, ha concluso Di Maio. (Res)