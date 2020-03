Russia: Putin, sfruttare riserve del Fondo sovrano per aiutare la popolazione

- Il presidente russo Vladimir Putin non esclude la possibilità che il Fondo di previdenza nazionale possa essere sfruttato per fornire assistenza a determinate fasce della popolazione. In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa “Tass” e pubblicata in diverse edizioni, il capo dello Stato ha spiegato che le riserve del Fondo sovrano hanno superato il 7 per cento del Pil russo. Questi dati confermano che sarà possibile sfruttare alcuni fondi per effettuare degli investimenti. “La vera domanda è come dovremo spendere questi soldi? Sicuramente per degli investimenti a sostegno di determinate categorie della popolazione. Stiamo discutendo per valutare come agire”, ha detto Putin. Le autorità russe "devono svolgere un compito molto importante: aumentare i redditi reali delle persone", ha affermato il capo dello Stato, secondo cui sarà necessario valutare “come sfruttare al meglio le risorse disponibili”. Stando ai dati del ministero delle Finanze, nel Fondo sovrano a febbraio sono presenti riserve per 123,4 miliardi di dollari, pari al 7,3 per cento del Pil. (Rum)