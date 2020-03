Cina: coronavirus, provincia Hubei non riferisce nuovi casi di infezione

- Nella provincia centrale cinese di Hubei, focolaio dell'infezione, non viene segnalato alcun nuovo caso sospetto di Covid-19 da due giorni consecutivi, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria provinciale. La provincia ha confermato un caso e undici decessi ieri, portando il totale dei casi confermati a 67.800. Il caso è stato registrato a Wuhan, capoluogo di provincia ed epicentro dell'epidemia. A ieri, non risultano nuovi casi di infezione confermati da 13 giorni consecutivi nelle 16 città e prefetture dell'Hubei al di fuori di Wuhan. La provincia ha anche registrato le dimissioni dagli ospedali di 896 pazienti dopo il recupero; il numero totale di pazienti dimessi è di 56.883. Tra i 7.336 pazienti ospedalizzati, 2.077 sono ancora in gravi condizioni e altri 503 in condizioni critiche. (Cip)