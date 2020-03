Kazakhstan: presidente Tokayev riceve premier Mamin, focus su misure per contenere coronavirus

- Il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev ha ricevuto oggi il premier Askar Mamin, che guida la commissione statale per lo stato di emergenza decretato domenica scorsa per contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferisce una nota della presidenza kazakha. Tokayev è stato informato sulle attività della commissione e sulle decisioni prese per prevenire l’espandersi dell’epidemia su tutto il territorio nazionale. I due hanno parlato della decisione di mettere in quarantena le città di Nur-Sultan e Almaty, le più importanti del paese, delle misure approvate a sostegno dell'economia; e delle attività di preparazione delle amministrazioni regionali nel caso in cui emergano nuovi casi di coronavirus. Il capo dello Stato ha sottolineato l'importanza del lavoro coordinato dei membri della commissione e della loro interazione con i governatori regionali. Tokayev ha sottolineato che occorre prestare particolare attenzione all'efficace attuazione delle politiche fiscali, che dipende in modo significativo dalle azioni coordinate del governo e della Banca centrale. (Res)