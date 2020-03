Cina: Comitato olimpico, preparativi atleti cinesi per Olimpiadi non sono stati compromessi da epidemia

- I preparativi della Cina per i Giochi olimpici di Tokyo 2020 non sono stati seriamente compromessi dalla diffusione dell'epidemia di coronavirus. Lo ha dichiarato il Comitato olimpico cinese (Coc). "L'epidemia ha effettivamente interrotto il programma di allenamento di alcune squadre, ma il suo impatto sarà solo temporaneo", ha detto il portavoce del Coc. "Alcune squadre nazionali restano all'estero e si allenano sotto una gestione rigorosa e attenta. Ad oggi, non sono stati trovati casi confermati o sospetti di Covid-19", ha detto il portavoce. A causa della diffusione del virus in Cina all'inizio di quest'anno, otto qualificazioni olimpiche e altre quattro gare a punti importanti previste in Cina sono state trasferite. Man mano che la malattia si diffondeva, molti eventi programmati prima della fine di aprile sono stati annullati, tra cui gare di scherma, lotta, triathlon e tennis. Negli ultimi due anni, la Cina ha ottenuto 147 qualifiche in 339 eventi olimpici. Nella fase successiva, l'Amministrazione generale dello sport adotterà misure per garantire il normale allenamento degli atleti e rafforzare la loro forma fisica. Nel frattempo, una serie di prove e competizioni per squadre nazionali che coinvolgono squadre provinciali si terranno online. (Cip)