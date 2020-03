Coronavirus: nel decreto Cura Italia anche 500 milioni per Alitalia per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto Cura Italia - un testo di 77 pagine - pubblicato in Gazzetta Ufficiale contiene le misure contro l'emergenza Covid-19 per 25 miliardi di euro. Tra le misure che non erano state finora anticipate: 500 milioni per Alitalia per il 2020, 50 milioni per la distribuzione di cibo agli indigenti, il dettaglio delle competenze del commissario Arcuri e lo slittamento del referendum sul taglio dei parlamentari.(Rin)