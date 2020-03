Russia: nuovo calo del rublo rispetto a euro e dollaro, Borsa di Mosca apre in negativo

- Nuovo netto calo del tasso di cambio del rublo russo nei confronti di dollaro ed euro in apertura delle negoziazioni sulla Borsa di Mosca. Al momento il cambio si attesta a un dollaro per 77 rubli, dopo aver toccato per un breve lasso di tempo la quota di 79 rubli. Ancora peggiore è il dato sul cambio con l’euro: al momento il tasso fra le divise russa ed europea si attesta a un euro per 84 rubli, pur avendo superato, anche se brevemente, la quota di 85 rubli. A determinare il nuovo brusco calo della valuta nazionale il deterioramento del contesto esterno, in primis per quanto concerne il mercato delle materie prime a livello globale. A soffrirne, di conseguenza, è anche il mercato azionario: l’indice della Borsa di Mosca (Mosbirzhi) è calato dell’1,8 per cento, mentre l’indice commerciale Rts (basato sul dollaro) è calato del 3,5 per cento. Sono dati che riflettono l’andamento dei futures del petrolio sul mercato azionario statunitense e i cali registrati nelle Borse asiatiche. Questa mattina il prezzo del petrolio è calato dell'1,1 per cento, attestandosi a quota 28,4 dollari al barile per quanto concerne il marchio Brent. (Rum)