Sud-est asiatico: coronavirus, Oms chiede misure “aggressive” contro pandemia (9)

Sud-est asiatico: coronavirus, Oms chiede misure "aggressive" contro pandemia

- Negli aeroporti internazionali del paese sono state predisposte linee separate per l’ingresso dei visitatori provenienti da paesi sottoposti ad osservazione da parte del governo. Il governo ha deciso oggi di proibire l’ingresso a visitatori da sei paesi europei, inclusa l’Italia, e dall’Iran. I passeggeri in arrivo da paesi come la Cina e la Corea del Sud verranno sottoposti a tre controlli sanitari. I passeggeri dagli altri paesi verranno invece controllati due volte con l’impiego di scanner termici e misuratori di temperatura corporea”, ha annunciato il presidente indonesiano, Joko Widodo, nel corso di un messaggio straordinario rivolto al paese nella giornata di ieri, 15 marzo. Il presidente si è rivolto ai cittadini indonesiani esortandoli a limitare gli spostamenti per ridurre il rischio di contagio. “Vi invito a rimanere calmi, non farvi cogliere dal panico, mantenervi vigili e produttivi così da inibire e frenare la propagazione della Covid-19”, ha detto Widodo. “In questo contesto è tempo di lavorare, imparare e pregare da casa”. Diverse province indonesiane hanno già annunciato la chiusura precauzionale delle scuole per un periodo di due settimane a partire da oggi. (segue) (Fim)