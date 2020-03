Indonesia: coronavirus, governo raziona acquisti generi di prima necessità (5)

- Il governo dell’Indonesia intende utilizzare un ex centro per rifugiati vietnamiti presso l’isola disabitata di Galang, nell’arcipelago delle Riau, per porre in isolamento i soggetti contagiati dal nuovo ceppo di coronavirus. Questa settimana le autorità sanitarie del paese hanno confermato i primi due casi di infezione sul suolo nazionale. Diverse strutture dell’ex centro per rifugiati, in funzione tra il 1979 e il 1996, potrebbero essere convertite in un ospedale per il trattamento di pazienti affetti da Covid-19, ha dichiarato il Maresciallo dell’aria Hadi Tjahjanto, citato dal quotidiano “Jakarta Post”. Secondo l’ufficiale, il centro verrà destinato anche alla quarantena degli individui potenzialmente infetti. Nel frattempo, diversi scienziati indonesiani hanno rivolto un appello al governo ad una maggiore trasparenza nella gestione dell’emergenza sanitaria, anche tramite l’impiego di scienziati ed esperti indipendenti. (segue) (Fim)