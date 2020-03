Brasile: governatore Rio de Janeiro adotta misure per combattere diffusione Covid-19 (2)

- Altre misure, come la chiusura di esercizi commerciali hanno ancora la natura di raccomandazioni. Il governo chiede infatti agli esercenti di ridurre al 30 per cento la capacità ricettiva in bar, ristoranti e snack bar, e di limitare ai soli ospiti il funzionamento di bar, ristoranti e snack bar all'interno di hotel. Viene poi raccomandato ai cittadini di non andare in spiaggia, laghi, fiumi e piscine pubbliche. Viene inoltre raccomandato di sospendere i voli originati in stati e paesi con circolazione confermata di coronavirus o una situazione di emergenza emanata e di sospendere l'attracco di navi da crociera provenienti o passati per di stati e paesi con circolazione confermata del coronavirus o una situazione di emergenza decretata. (segue) (Brb)