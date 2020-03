Brasile: governatore Rio de Janeiro adotta misure per combattere diffusione Covid-19 (5)

- Il prefetto ha anche annunciato che alla fine di ogni corsa linea, gli autobus saranno disinfettati prima di riprendere a circolare. Misure restrittive simili nei confronti dei detenuti sono state adottate ieri nello stato di San Paolo, causando ieri l'evasione di almeno 1393 detenuti in condizioni di semilibertà in segno di protesta contro la revoca del permesso di uscita temporaneo che avrebbe permesso loro di uscire questa mattina per passare una settimana con le proprie famiglie, per contenere l'emergenza coronavirus. (segue) (Brb)