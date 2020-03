Coronavirus: Brasile rinvia di un anno il censimento generale della popolazione (2)

- La selezione per i 208.000 posti di ricercatori annunciati per il censimento sono congelate . I candidati che hanno già pagato la quota di iscrizione verranno rimborsati. "La decisione tiene conto della natura della raccolta del sondaggio, effettuato in casa e prevalentemente di persona in circa 71 milioni di famiglie in tutto il paese", ha affermato l'Ibge in una nota. Secondo l'agenzia, la decisione di sospendere la ricerca tiene conto anche dell'impossibilità di svolgere la formazione necessaria per coloro che parteciperebbero alla raccolta dei dati. La prima tappa era prevista per aprile. Lo stanziamento disposto in favore del censimento sarà trasferito al ministero della Salute per combattere la diffusione del coronavirus. "In cambio, l'anno prossimo, il ministero della Sanità restituirà lo stesso importo all'Ibge per effettuare il censimento". (Brb)